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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويؤكد: لا ارتباط بين توزيع الكتب والمصروفات

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، عدداً من المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد.

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 وشارك الطلاب طابور الصباح في مدرسة الحمراوى للتعليم الأساسي، والمدرسة الثانوية الصناعية للبنات، رافقه خلالها سامح داوود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ووزع وكيل الوزارة الكتب على الطلاب والطالبات، موجهاً بتوزيع الكتب على الطلاب دون ارتباط بالمصروفات الدراسية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالانضباط والالتزام داخل المدرسة.

ووجه وكيل الوزارة بتفعيل الأنشطة الطلابية، ووجه الطلاب بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والحضور يومياً والمشاركة في كافة الأنشطة التي تم وضع خطة لها، كما قام بشرح المبادرات الرئاسية وأهميتها كمشروعات مبادرة حياة كريمة التي غيرت الواقع في الريف خاصة بقرى مركز مطوبس، بإنشاء 603 مشروعات.

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