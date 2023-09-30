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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بـ تحية العلم.. انطلاق العام الجديد في 240 مدرسة بكفر الشيخ| شاهد

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ

تعالت أصوات الأطفال والطلاب في 240 مدرسة بمراكز وقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، بترديد تحية العلم، والنشيد الوطني، بطابور الصباح، عقب الإذاعة المدرسية، التي تنوعت فقراتها بين تلاوة القرآن الكريم، والحديث الشريف، وموضوعات تنوعت بين التهنئة بالعام الدراسي الجديد، والمولد النبوي الشريف، والمشروعات القومية التي شهدتها المحافظة.

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وقدم اللواء جمال نور الدين، التهنئة للطلاب والطالبات والعاملين بالحقل التعليمي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، موجهاً بتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وممارسة كافة أنواع الانشطة، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

ووزع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،  وسامح داود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وماجدة الدسوقي خطاب، مديرة المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، الكتب على الطالبات، ووجه الشكر للمعلمين المتواجدين بالطابور إضافة لمعلمات التربية الرياضية، وللطالبات على حسن أدائهم خلال طابور الصباح وتحية العلم.

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الإذاعة المدرسية الانتماء والولاء للوطن التربية والتعليم الدراسي الجديد الصف الثالث الثانوي الصف الرابع الابتدائي العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2023 المشروعات القومية المولد النبوي الشريف

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