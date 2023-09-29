جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة لأهالي شمال سيناء .. صور

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية شاملة إلى مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة خارج المحافظة.

يأتي ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع ليس بمحافظة كفر الشيخ فقط بل وخارجها فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة العجمي، رئيس قسم الأطفال، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والصيدلة، وتم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري.

IMG-20230929-WA0071

IMG-20230929-WA0069

IMG-20230929-WA0070

IMG-20230929-WA0065

IMG-20230929-WA0066

IMG-20230929-WA0063

IMG-20230929-WA0061

IMG-20230929-WA0062

IMG-20230929-WA0060

IMG-20230929-WA0058

IMG-20230929-WA0059

IMG-20230929-WA0056

IMG-20230929-WA0055

IMG-20230929-WA0054

IMG-20230929-WA0053

IMG-20230929-WA0052

IMG-20230929-WA0051

IMG-20230929-WA0050

IMG-20230929-WA0048

IMG-20230929-WA0046

IMG-20230929-WA0049

IMG-20230929-WA0047

IMG-20230929-WA0044

IMG-20230929-WA0042

IMG-20230929-WA0038

IMG-20230929-WA0040

IMG-20230929-WA0037

IMG-20230929-WA0036

IMG-20230929-WA0035