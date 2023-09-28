ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية في كفر الشيخ.. صور

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة الحرف اليدوية " الرسم على القماش "ضمن مبادرة "حرفتك صنعتك" والتى أقيمت فعاليتها بمركز شباب الضبعة التابع لإدارة شباب الرياض بمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.





أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي فرضت على دول العالم.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ورشة العمل التى قدمتها منى حسن، تناولت تدريب الفتيات على الرسم على القماش وكيفيه اختيار الالوان المستخدمه وأنواعها بإشراف الاستاذه نجوى صلاح، وكيل الوزارة وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، تنفيذ غادة راشد، مسؤل أندية الفتاة بالمديرية، وباسم سعيد منسق أندية التطوع متابعة تنفيذ هشام فتح الله مدير إدارة شباب الرياض.