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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدرسة ومكتب بريد.. تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية في كفر الشيخ |تفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أشرف عبدالونيس، وياسر منير، والدكتورة هدى الطنباري، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ترخيص لشركة بترول بلاعيم على تنفيذ حفر بئر استكشافي بمساحة 12 فدانا و10 قراريط و18 سهماً، الواقعة بحوض أم جعفر زمان ناحية أم سن مركز الرياض، كما وافق على تخصيص قطعة أرض فضاء مساحتها 119م2 ملك الوحدة المحلية لقرية الجرايدة مركز بيلا والكائنة بعزبة الترزى لإقامة مكتب بريد عليها.

كما وافق على الموافقة على ترخيص لشركة دسوق للبترول على البدء فى أعمال مد خط أنابيب بقطر 6 بوصة وعمق 2 م بعرض 20 م وبطول 3 كم من موقع بئر شمال سيدى غازى 3-1 حتى بئر شمال سيدى غازى 4-1 والمار بأحواض الدرملى رقم 2 بجمعية القادسية وحوض الحلاني نمرة 4 بجمعية ام القرى والتابعتين لمنطقة الزاوية لشباب الخريجين.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تجديد قرار المحافظة رقم 125 بتخصيص مساحة 2398 م2 والواقعة بحوض أبو خليل ناحية قرية أبو خليل التابعة للوحدة المحلية بكوم الحجر مركز الحامول لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.

كما وافق على ترخيص لشركة دسوق للبترول على البدء فى أعمال مد خط أنابيب بقطر 6 بوصة وعمق 2م وبعرض 20 م وبطول 3 من من موقع بئر امتياز شرق دمنهور.

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أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الخدمة الاجتماعية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجلس التنفيذي للمحافظه المجلس القومى للمرأة النواب والشيوخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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