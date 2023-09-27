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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش مع التنفيذيين مشروعات الخطة الاستثمارية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بدفع العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة، والإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية ، والاستفادة بالاعتمادات المخصصة بكل مدينة لرفع مستوى الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين.

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كما وجه محافظ كفر الشيخ بدعم شبكات الكهرباء، ورصف الشوارع داخل المدن، ورصف طرق محلية، وتوريد آلات ومعدات لتطوير منظومة النظافة العامة، والانتهاء من إنشاء الكباري المدرجة بالخطة بعدد 5 كباري، لتيسير الحركة المرورية وفك الاختناقات داخل المدن.
جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.

كما وجه بالانتهاء من تطوير عدد من المباني الحكومية وخاصة المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين، كما وجه بتنفيذ جميع برامج و بنود الخطة الإستثماري، والمتابعة المستمرة كل 15 يوماً للوقوف على معدلات التنفيذ، لرفع مستوى الخدمات، والوصول لرضا المواطنين، كما  وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في برامج التنمية المحلية، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم لمواطني المحافظة.

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