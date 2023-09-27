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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم عدداً من المتفوقين والمتميزين .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،  وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، خلال جلسة المجلس التنفيذى والذى عقد بالديوان العام، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أشرف عبدالونيس، وياسر منير، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، الطالب عبدالرحمن جبر بركات على ، لحصوله على المركز الأول على جمهوري لعبة الجرى 110م، والطالب محمد أحمد سعيد عبدالسلام، لحصوله على المركز الأول جمهورى لعبة المصارعة وزن 67ك، والطالب رحيم ابراهيم ابراهيم محمد، لحصوله على المركز الأول جمهورى لعبة المصارعة وزن 51 ك، والطالب عمر محمد حسين عبدالفتاح، لحصوله على المركز الأول جمهورى لعبة المصارعة وزن 55ك، والطالب أحمد عبد البارى بكرى، لحصوله على المركز الأول جمهورى لعبة المصارعة 60ك، والطالب محمد عبدالباري بكرى، لحصوله على المركز الاول لعبة المصارعة وزن 57ك، ووائل محمد رشاد، لإشرافه على المجال الرياضى مديرية التربية والتعليم، وسلوى السيد ابراهيم، لإشرافها على المجال الرياضى مديرية التربية والتعليم، ومحمد محمود النقراوى، لبلوغه السن القانونى للمعاش.

كما كرم محافظ كفر الشيخ، الشرنوبي أحمد عبده، لتميزه بفصل محو الأمية وتعليم الكبار بالمدرسة، والجندى محمد كمال غانم، معلم فصل محو الأمية وتعليم الكبار بالمدرسة، وعماد عبد الغنى حبيب، للتميز فى إدارة الأزمة وعرض الموقف التعبوي، ووائل فرج مرزوق، لتميزه فى كفاءة معدات الاصطفاف وعرض الإمكانيات.

كما كرم محافظ كفر الشيخ ، اللواء حسن محمد موافى، لتميزه فى إدارة الأزمة، والعقيد سعود عبدالفتاح النوسانى، لتميزه فى تجربة إخلاء ديوان عام المحافظة، والدكتورة إلهام محمد محمود، لتميزها في إدارة الموقف الطارئ والدكتور أحمد عبد الفتاح الجنزورى، لتميزه فى إدارة الموقف الطارئ، ومحمد محمد عبد الله، لتميزه فى معسكر الايواء، والدكتور محمد السيد بشار، لتميزه فى معسكر إيواء الحيوانات الشاردة، وروان طارق سعد، لمشاركتها فى مراحل المشروع، وروان طارق سعد، لمشاركتها فى مراحل المشروع، وروان رجب ابوحجازى، لمشاركتها فى مراحل الإيواء والاصطفاف، ورشا محى الدين بشر، للمشاركة فى بيان الموقف الطارئ، والطالبة رباب محمود خليل، لمشاركتها فى مراحل المشروع، والطالبة مريم أسامة ابراهيم، لمشاركتها في الاصطفاف.

وكرم محافظ كفرالشيخ، الطالب يوسف الكحلاوى عبد العاطى، لمشاركته المجتمعية الفاعلة وعرض المشاكل العامة، وصبرى السيد قطب ابراهيم، لبلوغه السن القانونى للمعاش، وعبد العزيز عبد الله عبد المجيد، لبلوغه السن القانونى للمعاش، والطالب أحمد علاء الدين فؤاد فايد، لتميزه في المجال العلمي والادبي.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الدكتور محمد السيد اللواء جمال نور الدين المجال الرياضي المجلس التنفيذى النواب والشيوخ ديوان عام المحافظة ديرية التربية والتعليم عمرو البشبيشي كفرالشيخ كفر الشيخ

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