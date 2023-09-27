وزير التعليم العالي يكلف طارق عمارة عميداً لمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً حمل رقم 2439 لسنة 2023م، بندب الدكتور طارق لبيب محمد عمارة، الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ندباً كلياً للعمل عميداً للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ للعام الدراسي 2023/ 2024م.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق عمارة، له العديد من المؤلفات العلمية القيمة في مجال تنظيم المجتمع، وأشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

وكان «عمارة» يشغل من قبل، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، ويشغل حالياً نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.