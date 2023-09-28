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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة للنظافة وإزالة التعديات في كفر الشيخ.. صور

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، وتطهير الصرف الصحي، ورفع المياه بقرية شنو والحمراوي، وخفض المنسوب، وتحرير محاضر للمزارعين لحرق قش الأرز، ومرور لجان على الزراعات، لمنع حرق قش الأرز، إضافة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، المرور على الأراضي الزراعية لمنع حرق قش الأرز بمشاركة الإدارة الزراعية، ومديري الجمعيات، مما أسفر عن تحرير 5 محاضر بيئية للمخالفين، مناشداً المزارعين بعدم حرق قش الأرز، للاستفادة منه حفاظا على البيئة وسلامة المواطنين.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، وصيانة صافيات الأمطار، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها، لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار خلال فصل الشتاء.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إزالة حالة تعد في المهد بقرية الزهراء، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تابع حملات النظافة ورفع المخلفات.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار العمل برفع مياه الصرف بقرية شنو ، للشوارع الرئيسية والفرعية، موجهاً رئيس قرية الحمراوي، بكسح جميع غرف الصرف، والقيام بأعمال التمليس لجميع الخطوط بالقرية باستخدام معدات شركة المياه والصرف بكفر الشيخ، مع عدم توقف العمل حتى يتم الانتهاء بالكامل من حل مشكلة الصرف بالقرية، كما تابع رئيس المركز والمدينة كسح مياه الصرف بقرية الحمراوي.

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IMG-20230928-WA0029
IMG-20230928-WA0029
إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات على الأراضي إزالة التعديات الإدارة الزراعية التعديات علي الأراضي التعديات على الاراضي الزراعية اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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