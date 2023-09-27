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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يعين ماهر السكران عميداً لمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

د.ماهر السكران عميد
د.ماهر السكران عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الش

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً حمل رقم 2439 لسنة 2023م، بتعيين الدكتور ماهر عبد الرازق السكران، عميداً للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، للعام الدراسي 2023 / 2024م.

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جاء تعيين «السكران» عميداً للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، خلفاً للدكتور طارق عمارة، الذي انتهت فترة عمادته، وجرى ندبه ندباً كلياً، وتم تكليفه عميداً للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

جدير بالذكر أن الدكتور ماهر السكران، يعمل أستاذاً بقسم خدمة الفرد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية.

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