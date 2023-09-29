كفر الشيخ.. رئيس مدينة بيلا يتابع أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء وإنارة الطرق

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، جهود قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا المستمرة لصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المركز.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بتكثيف أعمال الإنارة العامة لإضاءة الطرق، وإنارة الشوارع الرئيسية والجانبية على مستوى المحافظة.

وأجرى قسم الكهرباء بمركز ومدينة بيلا، أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة المكسورة والتالفة.

واستهدفت الأعمال، صيانة طريق «إبشان - الكراكات»، ابتداءً من طريق أبو العمايم وصولاً إلى قرية الكراكات، ومن طريق حلمي حسين وصولاً بمحول عزبة عدس؛ وذلك حرصا على إنشاء طرق تتمتع بمعدلات أمان عالية الجودة.