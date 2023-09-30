شخصيات كرتونية.. أجواء مبهجة في بداية العام الدراسي بـ كفر الشيخ| صور

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، لاسيما في إدارة دسوق التعليمية أجواءً مبهجة من خلال تنظيم احتفالية بطابور الصباح لإضفاء البهجة والفرحة والسعادة والرقص مع الشخصيات الكرتونية لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال.

وحرصت إدارة مدرسة الشهيد محمود المغربي بدسوق، على توزيع أعلام مصر على تلاميذ المدرسة لتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم، ورسم الفرحة على وجوه الطلاب، في إطار دور المدرسة التربوي لترغيب التلاميذ الجدد في المدرسة والدراسة.

ومن جانبه، أناب اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، فتحى يوسف، نائب رئيس المدينة وبحضور سامح صديق، مدير الادارة التعليمية، بمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية بمدارس المدينة، ومنها مدرسة الشهيد محمود المغربي.

جدير بالذكر أن الدراسة انتظمت في 240 مدرسة على مستوى محافظة كفر الشيخ ما بين مدارس التعليم الفني والمدارس التي تعمل بنظام الفترتين «الصباحي والمسائي».

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