وكيل تعليم كفر الشيخ يهنئ الطلاب بالعام الدراسي الجديد والمولد النبوي

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الدراسة انتظمت في 240 مدرسة، ما بين مدارس تعليم فني أو مدارس تعمل بنظام الفترتين للتعليم الأساسي، وتم توزيع الكتب على الطلاب، مقدماً التهنئة للطلاب والطالبات.

وقال عبدالله، أنه يقدم التهنئة للطلاب والطلاب بالعام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف، موجهاً بالاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحلي بأخلاقه، كما وجه الطالبات بممارسة الأنشطة الرياضة، والتعرف على المشروعات القومية التي شيدتها الدولة بالمحافظة.





وأضاف عبدالله، كما تستقبل جميع المدارس وعددها 2298 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، الطلاب بالصفوف الأولى، غداً الأحد، في ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديري الإدارات التعلمية، ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، يتابعون الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الأنشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.



وأضاف، أنه شدد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر من تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.