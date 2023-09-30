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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 10 محاضر ضد مزارعين حرقوا قش الأرز في كفر الشيخ.. صور

إخماد حرائق القش
إخماد حرائق القش

تمكنت حملات مجلسي الرياض والحامول بمحافظة كفر الشيخ، من تحرير محاضر للمخالفين من المزارعين، لحرقهم قش الأزر، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لمنع قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، حفاظاً على صحة المواطنين.

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات لمنع حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين مستمرة، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض من تحرير 9 محاضر، وحرر مجلس مدينة الحامول محضر قش الأرز.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ، سيارات الدفاع المدني، لإخماد الحرائق، مناشداً المزارعين بعدم حرق قش الأرز، والاستفادة منه للحفاظ على سلامة المواطنين، للقضاء على السحابة السوداء.

ومن جانبه، تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إخماد الحرائق في قش الأرض بقرية أبو ريا وتوابعها، وتم إخماد النيران من خلال سيارات الحماية المدنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول بحضور محمد عبد الصادق نائب رئيس المدينة يرافقه وحدة الإطفاء بإخماد حريق بقش أرز بأحد الحقول بواسطة سيارات الحماية المدنية وتحرير محضر بيئة للمخالف، مؤكداً أن حريق قش الأرز لا تهاون معه وستتم معاقبة المخالف فوراً، ولا أحد فوق القانون.

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