توزيع 115 نظارة طبية مجاناً على مرضى قرية برج مغيزل بكفر الشيخ

شهدت قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، توزيع نظارات طبية على المرضى، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي، لمؤسسة صناع الخير بالتعاون مع جمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور فريق من مؤسسة صناع الخير، وتم توزيع النظارات الطبية على أصحابها مجاناً.

أكد أحمد نصار، نقيب عام الصيادين، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية ببرج مغيزل، أنه تم توزيع 115 نظارة طبية بالمجان، مؤكدا أنه سبق تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي، قافلة شاملة بقرية برج مغيزل مركز مطوبس في بداية شهر سبتمبر، ضمن القافلة القسم الطبي لمرض الرمد والذي قام بالكشف على أكثر 300 مواطن.

وتابع: وتم صرف العلاج 225 مواطناً، و115 تم عمل نظارات طبية لهم، و 60 مواطناً وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء عمليات لهم، مشيراً إلى أن الأهالي عبروا عن سعادتهم وتوجيههم الشكر إلى التحالف الوطني على هذا المجهود الرائع، مطالبين المزيد من تلك القوافل.