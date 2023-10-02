مسيرة لطلاب جامعة كفر الشيخ احتفالا بذكرى أكتوبر وتجديد العهد مع السيسي .. صور

نظمت جامعة كفر الشيخ مسيرة طلابية حاشدة، للاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد، بمشاركة الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكليات الجامعة المختلفة وطلبة الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

وتوجهت المسيرة من جامعة كفر الشيخ إلى ميدان دوران المحافظة، للمشاركة في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، ورفع الطلاب لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، خلال مشاركتهم في مسيرة تضم الآلاف للاحتفال بانتصارات أكتوبر.

وحرص الطلاب على حمل الإعلام، وارتفعت صيحات شباب الجامعة من الطلاب والطالبات بهتاف: "طلاب جامعة كفر الشيخ ينادون تحيا مصر".

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة بالذكرى 50 لنصر أكتوبر، مؤكدا أن ذلك اليوم أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشا قويا يحميها، كما تقدم بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وقياداتها داعيا المولى -عز وجل- أن يسدد خطاهم لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم.

وقال رئيس الجامعة، إن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر إلهام خلال مسيرة العطاء ومثال حي للتضحية من أجل رفعة الوطن مؤكدا أن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد وأن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

وجدد رئيس الجامعة، العهد لرئيس الجمهورية، مطالباً الرئيس بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعياً للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، معلنا عن أن أسرة جامعة كفر الشيخ، تجدد تأييدها المطلق لقيادتنا السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة الباسلة.

ودعا رئيس الجامعة، جموع الشعب المصري إلى استلهام روح نصر أكتوبر المجيد والتحلي بروح الإصرار والعزيمة لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع وميادين العمل في كافة المجالات لافتا إلى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بمثابة جني ثمار هذه الثورة الشعبية العظيمة تحت رعاية وتوجيه القيادة الرشيدة.

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