700 ألف فلسطيني.. أبو الغيط: قطاع غزة كله دخل سيناء سنة 2008

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل جديدة لأول مرة عن دخول الفلسطينيين لشبه جزيرة سيناء.



وأضاف أحمد أبو الغيط، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ٢٠٠٨ اهل عزة اقتحموا سيناء بعدد ٣٠٠ الف فلسطيني، متابعا أن قطاع غزة كله دخل الي سيناء وخرجوا.

أبغلت مبارك في ذلك الوقت عن عدد الفلسطينيين الذين دخلوا سيناء



وتابع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أبغلت الرئيس محمد حسني مبارك في ذلك الوقت أن عدد الفلسطينيين الذين دخلوا سيناء وصل إلى ٧٠٠ ألف فلسطيني.