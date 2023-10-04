حصل كلام.. تعليق مثير من نجم الأهلي بشأن مفاوضاته مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس حصرية بشأن مفاوضات الزمالك مع محمد شريف مهاجم الأهلي، المنتقل حديثا إلى الخليج السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت: “كلمت محمد شريف مباشرة بشأن أنباء مفاوضاته مع الزمالك وقولت له أنا عندي برنامج عايز أقول أخبار صحيحة”.

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي السابق

وتابع: “هل هناك مفاوضات من الزمالك؟ قالي لي حصل كلام، سألته تاني هل هتفسخ تعاقدك مع الخليج السعودي؟ قالي لأ أنا مبسوط جدا هناك والناس بيعاملوني بشكل كويس”.

وأضاف: “لو رجعت مصر هتلعب فين؟ قالي يا كابتن بالحرف كدا أنا بحب النادي الأهلي”.

واختتم: “قالي لي تاريخي مع النادي الأهلي جميل وأنا عايز أحافظ عليه”.