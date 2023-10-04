أفكار سلفية.. رد سميحة أيوب على المعارضين تدريس مسيرتها

عبرت الفنانة القديرة سميحة أيوب، عن سعادتها بعد وضع فصل كامل باسمها في المناهج الدراسية بالصف السادس الابتدائي، قائلة: "سعدت جدا على المستوى العام و التفكير المتقدم و بتحضُرنا، و سعدت بأن وزارة التربية و التعليم فكرت بهذا الفكر المتقدم".

وأوضحت "أيوب"، خلال مداخلتها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أنها سعدت أيضا بردود أفعال الجماهير بعد سماعهم هذا الخبر و أراءهم الإيجابية، مضيفة: "الناس المعترضة أحرار في رائيهم، المعارضة مش قد الحب و الامتنان من الناس اللي احترموا الأمر و استقبلوه".

منهج خاص بالمؤثرين

وأضافت "أيوب"، أن النشأ و الأجيال الجديدة يجب أن تتعرف على المؤثرين في مصر، و أن يكون لهم منهج لهم و يكون النشأ فخور بهم و مواهبهم العظيمة، أما عن المعارضين لهذا الخبر فعلقت: “أفكار سلفية، و لكل حقيقته”.