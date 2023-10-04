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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفكار سلفية.. رد سميحة أيوب على المعارضين تدريس مسيرتها

سميحة أيوب
سميحة أيوب

عبرت الفنانة القديرة سميحة أيوب، عن سعادتها بعد وضع فصل كامل باسمها في المناهج الدراسية بالصف السادس الابتدائي، قائلة: "سعدت جدا على المستوى العام و التفكير المتقدم و بتحضُرنا، و سعدت بأن وزارة التربية و التعليم فكرت بهذا الفكر المتقدم".

وأوضحت "أيوب"، خلال مداخلتها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أنها سعدت أيضا بردود أفعال الجماهير بعد سماعهم هذا الخبر و أراءهم الإيجابية، مضيفة: "الناس المعترضة أحرار في رائيهم، المعارضة مش قد الحب و الامتنان من الناس اللي احترموا الأمر و استقبلوه".

منهج خاص بالمؤثرين

وأضافت "أيوب"، أن النشأ و الأجيال الجديدة يجب أن تتعرف على المؤثرين في مصر، و أن يكون لهم منهج لهم و يكون النشأ فخور بهم و مواهبهم العظيمة، أما عن المعارضين لهذا الخبر فعلقت: “أفكار سلفية، و لكل حقيقته”.

سميحة أيوب وزارة التربية و التعليم المؤثرين المناهج الدراسية التعليم

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