سميحة أيوب عن وضع مسيرتها بمنهج 6 ابتدائي: تعريف الأطفال بمبدعي بلدهم

علقت الفنانة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي على تدريس مسيرتها الفنية في منهج الصف السادس الابتدائي.

وقالت سميحة أيوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" سعدت بتدريس مسيرتي في منهج 6 ابتدائي".

واكملت سميحة أيوب:" هناك تطور في أفكار وزارة التعليم، ووزارة التربية والتعليم ترغب في تعريف الأطفال على ثقافة ومبدعين بلدهم ".

وتابعت سميحة أيوب:" الفنان لديه رسالة وهي صياغة وجدان المواطن، والممثل يقوم بعملية تنويرية للمواطن ".

واكملت سميحة أيوب:" من الضروي تعريف أطفالنا وشبابنا بمبدعين بلدهم كي يتخذوهم كرموز للكفاح والعمل ".