تامر أمين: أتحفظ على وضع سميحة أيوب بالمناهج.. المفروض نبدأ بالعلماء الكبار

قال الإعلامي تامر أمين، إنه متحفظ على اختيار تدريس سميحة أيوب في المناهج التعليمية، منوها يأنه ليس ضد الفن والفنانين.

وأضاف تامر أمين: "عارف إن اللي تقوله هيجبلي الكلام بس ربك عارفا نيتي ولا أخاف لومة لائم في الحق وكلامي ليس الغرض منه أبدا التقليل من شأن سميحة أيوب عميدة المسرح العربي".

وتابع تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": كلامي لوزارة التربية والتعليم لو كان فيه تطوير والمبدأ ضده موجود، فأنا تحفظي الوحيد في الأولويات، والمفروض نبدأ بالعلماء الكبار.

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