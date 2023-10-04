مؤشر لوجود مشكلة.. ما هو السن المناسب للبلوغ وعلاماته؟

قالت الدكتورة رشا كامل، أستاذ أمراض النساء و التوليد بجامعة القاهرة، إن البلوغ المبكر عند الفتيات يكون من قبل الـ 8 سنوات، و يعتبر خارج النمط الطبيعي.

وأوضحت "كامل"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن حدوث ذلك يكون له أسباب، سواء فسيولوجية أو باثولوجية، و التي تكون أمراض بالجهاز العصبي أو أمراض بالمبايض تتسبب في فرز هرمون الاستروجين المسئول عن البلوغ.

وأضافت، أن المراهقة أو البلوغ المتأخر هو الوصول إلى سن الـ 14 دون ظهور ملامح تطور بالأجزاء الجسدية.

من أهم علامات البلوغ



ومن جانبها أكدت الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أستاذ الأشعة التشخيصية و الداخلية بكلية طب القصر العيني، أن نمو الثدي من أهم العلامات الظاهرية التي توضح أن الطفل انتقل من مرحلة الطفولة إلى البلوغ و المراهقة.

وأوضحت "عبد الرازق"، أن البلوغ يبدأ من سن 8 سنوات إلى 10 سنوات، و إذا تأخر البلوغ عن 14 سنة فهذا مؤشر لوجود مشكلة.