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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنورة ونظارة شمس| شاهد.. أغرب أزياء الحيوانات خلال الاحتفال بيومها العالمي

نظارة شمسية وكاب..
نظارة شمسية وكاب.. شاهد أغرب أزياء الحيوانات خلال الاحتفال ب

اليوم العالمي للحيوان هو حدث سنوي يهدف إلى الاحتفال بحقوق الحيوان ورفاهيته في جميع أنحاء العالم. 

وانتشرت مجموعة من الصور للاحتفال باليوم العالمي للحيوان في الفليبين، حيث ظهرت امرأة في صورة تتفاعل مع كلبها الأليف الذي ارتدى ملابس أنيقة داخل مول تجاري بمدينة باساي.

 ويتم الاحتفال باليوم العالمي للحيوان كل عام في 4 أكتوبر، وقد ظهرت في إحدى الصور قطة أليفة ترتدي زيًا ملونًا ونظارة شمسية خلال الاحتفالات.

في صورة أخرى يظهر كلب أليف يرتدي زيًا ملونًا ونظارة شمسية داخل مركز تجاري في مدينة باساي بالفلبين.

وقد جمعت الاحتفالات باليوم العالمي للحيوان في الفليبين العديد من الحيوانات الأليفة في أزياء غريبة وأنيقة برفقة أصحابها، وهو ما تظهره الصور المتداولة.

وتذكرنا هذه المناسبة الهامة بواجبنا في حماية ورعاية الأنواع العديدة من الحيوانات التي تعيش على كوكبنا، لكي نتمكن من وضع حد للألم والقسوة التي تتعرض لها الحيوانات.

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