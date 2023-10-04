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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أحمد حلمي: عشت طفولة قاسية ومكنتش أتخيل يبقى معايا فلوس.. نجوم وأبطال فيلم حسن المصري في العرض الخاص| صور

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

مكنتش أتخيل يبقى معايا فلوس.. أحمد حلمي: عشت طفولة قاسية

حل الفنان أحمد حلمى ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش فى برنامجه AB Talks ، وتحدث حلمى عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية فى حياته ، بالإضافة إلى سبب استمرار زواجه من الفنانة منى زكى وذكريات طفولته.

وقال أحمد حلمى : عشت ظروف مادية قاسية في طفولتى ووالدي بيعمل فى السعودية السعودية  10 سنين ورجعنا لمصر وحاول استثمار فلوسه وخسرها.

نجوم وأبطال فيلم حسن المصري في العرض الخاص.. صور

انطلق أمس العرض الخاص لفيلم حسن المصري، وذلك استعدادًا لإطلاقه غدًا الأربعاء بجميع دور العرض، وحضر العرض نجوم وأبطال الفيلم أحمد حاتم، لينا صوفيا،  دياموند بو عبود، مراد مكرم، أيسيل، بجانب العديد من المشاهير والنقّاد ونجوم السينما والدراما.

بـ«اللغة التالتة».. أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي 20 عامًا|فيديو

حلَّ الفنان أحمد حلمى ضيفًا على الإعلامى أنس بوخش فى برنامجه AB Talks ، وتحدّث حلمى عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية، بالإضافة إلى سبب استمرار زواجه من الفنانة منى زكي.

وقال أحمد حلمي: "الناس بتقول إن بعد سنين من الجواز الحب بيختفي لكن في جملة كانت ضمن فيلم وأحد الأبطال وضّح الفرق بين الحب قبل الزواج وبعده، وقال إن المرحلة الأولى اسمها مرحلة الوقوع في الحب".

الأخبار المحلية والعالمية الإعلامي أنس بوخش دياموند بو عبود فيلم حسن المصري

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