نجوم وأبطال فيلم حسن المصري في العرض الخاص.. صور

انطلق أمس العرض الخاص لفيلم حسن المصري، وذلك استعدادًا لإطلاقه غدًا الأربعاء بجميع دور العرض، وحضر العرض نجوم وأبطال الفيلم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، أيسيل، بجانب العديد من المشاهير والنقّاد ونجوم السينما والدراما.

ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.



ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.