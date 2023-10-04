القصة بدأت يوم جنازة ابنها..عشريني يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ80 في أمريكا   

جنازة الابن والفجوة العمرية التي تبلغ 53 عاما لم يقفا عائقين أمام بداية قصة حب نادرة وزواج جمع بين عجوز تبلغ من العمر 80 عاما وشابا عمره 26 عاما.

التقيا كل من ألميدا وجاري هاردويك لاول مرة في جنازة ابنها عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما بينما كانت تبلغ حينها من العمر 71 عاما ثم في عيد ميلاد المرة الثانية.

تزوج الاثنان بعد لقائها المصادف في ولاية تينيسي الأمريكية، كما احتفل الزوج الشاب منذ ساعات قليلة بعيد ميلاد زوجته الـ 80 وسط الكثير من كلمات الغزل،وفقا لـ “الديلي ميل”.

ارتباط شاب بعجوز

كتب الزوج الشاب مغازلا زوجته في عيد ميلادها الـ 80: “عيد ميلاد سعيد للزوجة الأكثر روعة في العالم، اليوم احتفل بميلاد هذه المرأة الرائعة والحقيقية وذات القلب الذهبي، إنها عروستي الصغيرة وملكتي”.

وتابع محتفلا بعيد ميلاد زوجته العجوز عبر “انستجرام”: “أنا الزوج الأكثر حظا في كل يوم أستيقظ فيه بجانبك، انت تجعليني أسعد رجل كل يوم، وأريد أن أجعلك دائما أسعد امرأة”.

وواصل في رسالته العلنية لزوجته طاهيا لها “وجبة سمك”: “انت تستحقي العالم، وحتى آخر نفس سأعمل جاهدا لأمنحك ذلك، كل لحظاتي السعيدة هي لحظات أشاركها معك، أتمنى أن يكون لديك أفضل عيد ميلاد على الإطلاق اليوم، وأتمنى أن تستمتعي بكل مفاجآتك يا حبيبتي، أنت حقا حب حياتي وأنا أحبك بكل نبضة من قلبي”.

وعلى الرغم من إثارة دهشة الكثريين بشأن ارتباطهما، أصرت ألميدا على أنه حب حقيقي وأن زوجها ناضج بالنسبة لعمره الصغير.