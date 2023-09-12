بحجة الجو.. "بشرى" تروي تفاصيل هروب عريسها ليلة الزفاف بعد قصة حب

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " تركها في حالة صدمة.. عريس يفاجئ عروسه بهروبه في ليلة الزفاف".

وجاء في التقرير أن هناك عريس هرب من عروسته، وأن العروسة التي تدعى بشرى روت ما حدث، في الليلة التي كانت من المفترض أن تكون ليلة العمر لها، وله.

وأوضح التقرير أن العروسة بشرى، قالت :" علاقتها مع زوجها، كانت مبنية على قصة حب، وأن ليلة الزفاف قد اصطحابها من صالون التجميل لـ قاعة الأفراح".

وكشف التقرير أن العروسة قالت :" العريس قبل عقد الزواج، ذهب لغسل وجهه، بحجة حرارة الجو، وكانت المفاجأة لقد تبخر العريس".

وأوضحت القناة أن العريس هرب وقام بغلق الموبايل الخاص به، وحسابه على الفيس بوك، وأن العروسة انتظرت لـ منتصف الليل، ولم يظهر العريس".

وتابعت القناة أن "العروسة قالت إنها علمت أن عريسها، وأسرته هما من قاموا بتدبير هذه القصة".