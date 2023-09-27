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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بتتكلم 3 لغات واشتغلت في UN..عجوز ضائعة تثير ضجة على السوشيال ميديا

بتتكلم 3 لغات واشتغلت
بتتكلم 3 لغات واشتغلت في UN.. عجوز تائهة تثير ضجة السوشيال م

أثارت صورة محزنة ضجة مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت سيدة عجوز ذُلت بعد عز وفقدت حياتها بسبب الزهايمر، تجوب شوارع منطقة سراي القبة في القاهرة وتعاني من تدهور وإهمال واضح.

ووفقًا لمنشور متداول: "بتقول إنها كانت عايشة في الزمالك مع والدها و والدتها، وإنها كنت مخطوبة لطيار واشتغلت في الـ UN وهي صغيرة ... و بتتكلم إنجليزي و فرنساوي كويس جدا".

انتشرت صورة السيدة أكثر من مرة في صفحات المفقودين ولا وجود لعائلتها أو من يسأل عنها، وكأنها سقطت من السماء أو تعرضت لغدر أليم زج بها في الشوارع.

لمدة 3 شهور تظهر عجوز القبة المصابة بالزهايمر بنفس الملابس وجسدها وأرجلها تعاني من شدة الإهمال، وفي يدها تحمل طعام بسيط يبدو أنها تسولته من أحد المحال أو المارة.

تقول أنها لم تتزوج ولم ترزق بأطفال وتعيش وحدها "مقطوعة من شجرة".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عجوز القبة على نطاق واسع من أجل البحث عن عائلتها، مطالبين المسئولين بالنظر إلى حالتها وتوفير الرعاية اللازمة لها في مثل هذا العمر.

 

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