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الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: قطاع تكنولوجيا المعلومات يساهم بنحو 5% من الناتج المحلي

الدكتور عبد الوهاب
الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد

قال  الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يساهم بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي فى مصر، وهو يقدر ب477 مليار دولار، ومعدل النمو نموه حوالي 17%، وهو من أعلي معدلات النمو فى القطاعات الإقتصادية المختلفة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن هناك شركات عالمية اليوم وجدت أن الأعمال التي تقوم بها عملية مكلفة وصعبة لها، ولو اعطتها لأحد أخر يقوم بها بنفس الكفاءة وأعلي بأقل تكلفة، وبالتالي فإن مصر أصبحت جزء من الدول الجاذبة لصناعة التعهيد.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن ما يقصد بالتعهيد هو عمل الخدمة نيابة عن الشخص، لافتا إلى أن مراكز التعهيد فى مصر للشركات العالمية يعمل فيها ما يقرب من 34 ألف شاب وشابة مصرية.

نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي قطاع تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات الناتج المحلي معدل النمو الدكتور عبد الوهاب غنيم

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