إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ29 طائرة و5 سفن حربية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت اقتراب 29 طائرة و5 سفن تابعة لـ جيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها، إن ما يصل إلى 16 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي "عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان وحلقت في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة في الأجزاء الشمالية والجنوبية الغربية منها".

وأضافت الدفاع التايوانية أن التحركات الصينية شملت طائرات بدون طيار من طراز BZK-005 وGJ-2 و4 طائرات Su-30 و6 طائرات J-10 ومقاتلتين J-16، بالإضافة إلى طائرة مضادة للغواصات من طراز Y-8 وطائرة متعددة الأغراض من طراز Y-9.

ووفقا لبيان الدفاع التايوانية، تم إرسال طائرات وسفن حربية تايوانية؛ لتحذير الطائرات الحربية الصينية، بينما تم نشر أنظمة دفاع صاروخية أرضية لمراقبتها.

وفي 18 سبتمبر الماضي، اكتشفت القوات المسلحة التايوانية 103 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي، وهو رقم قياسي منذ أغسطس 2022، بالقرب من الجزيرة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير سنوي في وقت سابق، إن طائرات جيش التحرير الشعبي وسفن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي تعبر الخط المتوسط لمضيق تايوان وتدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة بالقرب من الجزيرة بشكل متكرر أكثر منذ أوائل أغسطس 2022. ، عندما قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، بزيارة تايبيه.