الجيش الصيني: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استقلال تايوان

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن تايوان جزء من الصين، فكيف يكون لها "تقرير عن الدفاع"؟لقد أشرنا مرارًا إلى أن"استقلال تايوان" هو طريق مسدود.

وأكد وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أنه لا يمكن الاعتماد على القوي الخارجية في سبيل الانفصال أمام الجيش الصيني القوي.

وأضاف، أنه "لا جدوى من محاولة "الثبات" ، ولا فائدة من "الردع"، وبالنسبة لـ "السعي للاستقلال بمساندة خارجية" ،فهو وهم غبي يغش به المرء نفسه.

مشددا على أن الصينيين لا يحاربون بعضهم البعض، ولكن إذا كان هناك من لا يود أن يكون "صينيًا" في تايوان، فلنقف مكتوفي الأيدي.