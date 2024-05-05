عمر مرموش أساسيا في تشكيل آينتراخت لمواجهة باير ليفركوزن

أعلن دينو توبمولر، مدير فريق آينتراخت فرانكفورت، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة باير ليفركوزن في الجولة 32 من الدوري الألماني. ويشارك الدولي المصري عمر مرموش كأساسي في هذه المباراة.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت كالتالي

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: ويليان باتشو، روبين كوخ، توتا، نيلس نكونكو

خط الوسط: إلياس سخيري، ماريو جوتزة، فارس شعيبي، جونيور إبيمبي

خط الهجوم: هوجو إكيتيكي، عمر مرموش

ويتصدر باير ليفركوزن جدول الترتيب برصيد 81 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الوصيف بايرن ميونيخ الذي حصل على لقب الدوري.

بينما يحتل فرانكفورت المركز السادس برصيد 45 نقطة.