عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. روسيا تعلن موعد قبول الدفعة الجديدة في البريكس

البريكس
البريكس

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن الدول الأعضاء في البريكس تعتزم الاتفاق على قائمة المرشحين للدول الشريكة للمجموعة بحلول قمتها المقبلة، التي من المقرر عقدها عام 2024 برئاسة روسيا في كازان بتتارستان.

وأوضح ريابكوف في الجلسة العامة للدورة السادسة في المنتدى الدولي بعنوان "روسيا والأيبيرية الأمريكية في عالم مضطرب: التاريخ ووجهات النظر"، والذي تستضيفه جامعة سانت بطرسبورج الحكومية: "من أجل تنفيذ القرارات التي اتخذت في قمة جوهانسبرج، يجري العمل لقبول مجموعة جديدة من البلدان الشريكة، والتي من المفترض أن يكون وضعها مماثلاً لوضع الأعضاء كاملي العضوية". 

وأضاف أن قائمة المرشحين المحتملين من المتوقع أن يتم الاتفاق عليها في قمة البريكس المقبلة في كازان في أكتوبر من العام المقبل، ولا نستبعد أن تشمل القائمة عددًا من دول أمريكا اللاتينية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أن روسيا ترحب بقرار دعوة الأرجنتين للانضمام إلى مجموعة البريكس ورغبة دول المنطقة في الانضمام إلى أنشطة المجموعة. 

وأكد ريابكوف على أن موسكو تأمل أن تعمل هذه الخطوة على توسيع العلاقات الروسية دول أمريكا اللاتينية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية معها، وقد أبدى عدد من دول أمريكا اللاتينية اهتماما ببناء اتصالات مع مجموعة البريكس.

ووفقاً له، فإن رئاسة موسكو لمجموعة البريكس في عام 2024 ستولي اهتماماً خاصاً لتوسيع "دائرة أصدقاء البريكس"، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى تمامًا مع شعار عام البريكس الروسي، والذي ينص على "تعزيز التعددية من أجل العدالة في التنمية والأمن العالميين".

لافروف: حوالي 20 دولة ترغب في دخول شراكة مع البريكس

نتعرض لضغوط كبيرة.. المكسيك تعلن نيتها للانضمام إلى البريكس ولكن واشنطن ترفض

البريكس وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف روسيا سانت بطرسبورج قمة البريكس الأرجنتين مجموعة البريكس أمريكا اللاتينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية جديدة لإنتاج الوقود الأخضر

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

موضوعات متعلقة

لافروف: حوالي 20 دولة ترغب في دخول شراكة مع البريكس

نتعرض لضغوط كبيرة.. المكسيك تعلن نيتها للانضمام إلى البريكس ولكن واشنطن ترفض

واحدة عربية.. دولتان في طريقهما للانضمام إلى مجموعة البريكس

من ضمنها مصر.. أول إجراء من روسيا بشأن الدول الجديدة في البريكس

حان دورهم| مشاورات بين روسيا والأرجنتين بشأن البريكس.. تفاصيل

التطوير العقاري: التعامل بالجنيه مع دول البريكس سيوفر لنا 32 مليار دولار

ترشيحاتنا

استشاري الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة: نراعي كافه أشكال الاستدامة العمرانية

التساوي مع زيزو.. أحمد فتوح مستمر في الزمالك بهذا الشرط

متحدث التنمية الحضرية: الأسمرات تصدر منتجاتها لـ 4 دول

لمدة ثانية.. مضيفة طيران القاهرة الجديدة: المتهم مسكني من منطقة حساسة

‏اليوم العاشر..توافد مؤيدو السيسي على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة | صور

قوى عاملة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوروا تقنية النانو.. فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

آن رايس مؤلفة مقابلة مع مصاصي الدماء.. حياتها ومسيرتها الأدبية

من الطفولة.. 10 نصائح ذهبية يقدمها جمال شعبان للوقاية من الجلطات

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

فيديو

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ