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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتعرض لضغوط كبيرة.. المكسيك تعلن نيتها للانضمام إلى البريكس ولكن واشنطن ترفض

المكسيك
المكسيك

قال عضو الكونجرس المكسيكي برازيل ألبرتو أكوستا بينا ، إن المكسيك مهتمة بالانضمام إلى البريكس، لكن الولايات المتحدة تمنع البلاد من دخول المجموعة.

وأضاف بينا في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "المكسيك يجب أن تكون في مجموعة البريكس، بلدنا مهتم بهذا. المشكلة ليست في أن حكومتنا ليس لديها الرغبة، إنما تتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، فحوالي 80٪ من صادراتنا تذهب إلى الولايات المتحدة، لذلك ستكون مشلكة كبيرة بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة عقبة  في طريق البريكس، لأنهم إذا قرروا قطع العلاقات التجارية معنا، فإن الاقتصاد المكسيكي سيعاني بشدة.

وأوضح أن الاتفاقيات التجارية القائمة مع الولايات المتحدة تمنع المكسيك أيضًا من التجارة بحرية مع الدول التي يُزعم أنها لا تلبي معايير الديمقراطية السياسية والاقتصادية، مضيقا: "نريد أيضًا تطوير العلاقات التجارية مع روسيا، ولكن المشكلة هي أننا نتعرض لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة".

وكما أشار النائب المكسيكي إلى أن بلاده مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجال الطاقة المتجددة وكذلك الطاقة النووية.

ولفت: "لدينا العديد من المفاعلات في المكسيك، لكنها قديمة جدًا، نحن بحاجة إلى تقنيات جديدة تمتلكها روسيا، كما أننا نستورد اليورانيوم والمنتجات الكيماوية والأسمدة من روسيا". 

وأضاف أن "المكسيك بدورها يمكن أن تقدم منتجات زراعية فضلا عن كونها وجهة جيدة للسياحة".

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