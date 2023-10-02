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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من ضمنهم مصر.. أول إجراء من روسيا بشأن الدول الجدد في البريكس

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس

قال مدير إدارة أمريكا اللاتينية بـ وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ششتينين، إن المهمة الرئيسية لرئاسة روسيا قمة مجموعة البريكس في عام 2024، ستكون تحديد شكل مشاركة الدول الأعضاء الجديدة والمهتمين بالانضمام إلى المجموعة.

وأضاف ششتينين على هامش مؤتمر روسيا وأمريكا اللاتينية، أن العمل سيتجه الآن نحو عمل صيغة موسعة جديدة بشأن مجموعة البريكس والتي سيتقرر عليها شكل مشاركة الدول الأعضاء الجدد وبأي طريقة ستتعاون مع البريكس وما إلى ذلك"، لافتا إلى أن هذه ستكون أحد المهام الرئيسية لـ روسيا خلال رئاستها لـ قمة مجموعة البريكس لعام 2024.

وانعقدت قمة البريكس في جوهانسبرج برئاسة جنوب أفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس. 

وتوصلالدول الأعضاء في القمة إلى اتفاق بشأن انضمام الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، أعضاء كاملي العضوية في المجموعة اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ويعقد المؤتمر البرلماني الدولي الأول بين روسيا وأمريكا اللاتينية في موسكو في الفترة من 19 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بمبادرة من مجلس الدوما الروسي. 

ويناقش برلمانيون من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وممثلو مجتمع الخبراء والشخصيات العامة والدبلوماسيون القضايا ذات الصلة بجدول الأعمال البرلماني العالمي مع نظائرهم من روسيا.

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