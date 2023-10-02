حان دورهم| مشاورات بين روسيا والأرجنتين بشأن البريكس.. تفاصيل

قال مدير إدارة أمريكا اللاتينية بـ وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، الأحد، إن روسيا تجري مشاورات مع الأرجنتين، التي تمت دعوتها إلى مجموعة البريكس، حول العمل في إطار المجموعة.

وأضاف شيتينين على هامش مؤتمر روسيا وأمريكا اللاتينية: "لقد أجرينا بالفعل اتصالات مع الأرجنتين، وقد تمت دعوة الأرجنتين للانضمام إلى البريكس، لقد حان دورهم الآن".

وانعقدت قمة البريكس في جوهانسبرج برئاسة جنوب أفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

وتوصل المشاركون في القمة إلى اتفاق بأنضمام كلا من الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا كأعضاء كاملي العضوية في المجموعة اعتبارًا من 1 يناير 2024.