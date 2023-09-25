أول إجراء من مصر عقب الانضمام إلى مجموعة البريكس |تفاصيل

أعلن السفير المصري لدى روسيا نزيه النجاري، أن القاهرة وموسكو أجرتا محادثات أولية حول العمل في البريكس وتخططان لإجراء مناقشة أكثر تفصيلاً قريبًا.

وقال النجاري ردا على سؤال عما إذا كانت مصر، باعتبارها عضوا جديدا في البريكس، قد بدأت مشاورات مع روسيا،لوكالة تاس الروسية: "أجرينا مناقشات أولية في موسكو حول هذه القضية، ونستعد لإجراء مناقشات أكثر تفصيلا قريبا".

وعقدت القمة الـ 15 لـ مجموعة البريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرج برئاسة جنوب أفريقيا.

واتفقت المجموعة على انضمام الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى المجموعة اعتبارًا من 1 يناير 2024، وسيتم إعداد قائمة جديدة بالأعضاء المحتملين للقمة المقبلة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن مصر تعتزم المشاركة بنشاط كبير في نشاط مجموعة البريكس.