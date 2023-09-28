البريكس تدعو لإصلاح المنظمات الدولية.. اعرف التفاصيل

قالت لجنة البريكس للسلام والأمن والتعددية القطبية، إن "النظام الحالي للمنظمات الدولية لا يعمل بشكل جيد ويحتاج إلى إصلاح جذري".



وانعقدت اللجنة كجزء من المنتدى البرلماني لمجموعة البريكس في عاصمة جنوب أفريقيا "جوهانسبرج"، بحضور كونستانتين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الاتحاد، ممثلاً لروسيا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وأضافت اللجنة - في تقرير أصدرته، اليوم/الخميس/ - : "النظام العالمي للعلاقات الدولية لا يعمل بشكل جيد، حيث تخضع المنظمات الدولية القائمة لسيطرة الدول الغربية، التي تتلاعب بها وتفرض العقوبات ومن الضروري إجراء إصلاح جوهري لبنية المنظمات الدولية بأكملها لجعلها متعددة الأطراف وخاضعة للمساءلة، وتحقيقًا لهذه الغاية فإنه يجب زيادة وجود البلدان النامية، وخاصة الدول الأفريقية".



وقالت اللجنة إن الأمم المتحدة تظل حجر الزاوية في نظام العلاقات الدولية برمته، ولكن يجب إصلاحها أيضًا، مشيرة إلى أنها تدعم إصلاح الأمم المتحدة لجعلها أكثر ديمقراطية وفعالية.