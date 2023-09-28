وزير المالية الروسي: نناقش إنشاء بديل لنظام سويفت بالاجتماع القادم لدول البريكس

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الخميس، إن إنشاء بديل لنظام سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) سيكون إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع دول البريكس العام المقبل، مضيفا أن عددا كبيرا من أعضاء البريكس لديهم بالفعل أنظمتهم الخاصة.

وأضاف سيلوانوف، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية: "نحن نحاول تقديم نظام الرسائل المالية الخاص بنا، المسمى SPFS، ولدى زملاؤنا الصينيون نظامهم الخاص، كما أن دول البريكس الأخرى إما لديها أنظمتها الخاصة أو تعمل على إنشائها. ولهذا السبب يجب مناقشة هذه القضية من قبل السلطات المالية والوكالات المالية".

وأكد أنها خطوة مهمة للغاية بالنسبة للدول الأعضاء في البريكس، وفي العام المقبل ستكون إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع هذه المنظمة.

وردًا على سؤال حول كيفية تقدير وزارة المالية حاليًا لإمكانات التعاون المالي الروسي مع دول الجنوب العالمي، أكد سيلوانوف أن موسكو تعمل على إزالة جميع العلاقات من الغرب إلى الجنوب الشرقي، وأن "هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل".