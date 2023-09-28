عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية الروسي: نناقش إنشاء بديل لنظام سويفت بالاجتماع القادم لدول البريكس

صدى البلد

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الخميس، إن إنشاء بديل لنظام سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) سيكون إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع دول البريكس العام المقبل، مضيفا أن عددا كبيرا من أعضاء البريكس لديهم بالفعل أنظمتهم الخاصة.

 

وأضاف سيلوانوف، في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية: "نحن نحاول تقديم نظام الرسائل المالية الخاص بنا، المسمى SPFS، ولدى زملاؤنا الصينيون نظامهم الخاص، كما أن دول البريكس الأخرى إما لديها أنظمتها الخاصة أو تعمل على إنشائها. ولهذا السبب يجب مناقشة هذه القضية من قبل السلطات المالية والوكالات المالية".

 

وأكد أنها خطوة مهمة للغاية بالنسبة للدول الأعضاء في البريكس، وفي العام المقبل ستكون إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع هذه المنظمة.

 

وردًا على سؤال حول كيفية تقدير وزارة المالية حاليًا لإمكانات التعاون المالي الروسي مع دول الجنوب العالمي، أكد سيلوانوف أن موسكو تعمل على إزالة جميع العلاقات من الغرب إلى الجنوب الشرقي، وأن "هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

نزل 136 جنيها.. الذهب يسقط ومفاجأة في سعر الجرام اليوم

ضربة مصرية إماراتية جديدة لـ الدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه المصري والدرهم؟

من بكرة وعقوبة شهر غلق.. تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات التجارية والمولات

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي في ذكرى مولده .. صيغة عظيمة لا تفوتك الآن

مصطفى بكري: جمال عبد الناصر حاضر بيننا رغم الغياب

أحدثهم بايدن.. 4 رؤساء أمريكيين حاول الكونجرس عزلهم

الكيلو بـ 40 جنيها.. حل فوري لأزمة السكر.. وهذه العقوبة تنتظر المتلاعبين

قرار في فاركو ضد حكم مباراة المصري

رئيس اتصالات النواب: السيسي نجح في تطوير كل شبر على أرض مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجعت للمود.. مي كساب في أحدث ظهور بعد تكميم المعدة

ماذا يحدث عند تناول الشاي الأسود يوميا؟

مفيش مكافآت| قرار عاجل من الجهاز الفني للزمالك.. وهذه تفاصيل مباراة الكونفدرالية

لتوفير المصاريف .. طريقة عمل جبنة شيدر بأقل التكاليف

فيديو

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ