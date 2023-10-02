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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واحدة عربية.. دولتان في طريقهما للانضمام إلى مجموعة البريكس

البريكس
البريكس

قال نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث والاستراتيجية في جامعة الأعمال الدولية والاقتصاد في الصين، جون جونج، إن إندونيسيا والجزائر من أبرز المرشحين للانضمام إلى مجموعة البريكس في التوسع المقبل.

وحث جونج على إلقاء نظرة فاحصة على الاقتصادات الكبيرة مثل إندونيسيا والجزائر، مشيرا إلى أنه "إذا تحدثنا عن الدول التي من المرجح أن تنضم إلى البريكس بعد ذلك، فستكون اقتصادات كبيرة مثل إندونيسيا، وربما الجزائر، لكن هذا الحديث لا يزال سابق لأوانه". 

وأَضاف أن الصين تفضل انضمام الدول الصديقة ذات الاقتصادات القوية، لافتا إلى أن بكين قد تكون مهتمة أيضا بدول أمريكا اللاتينية.

وفي أعقاب قمة البريكس، التي انعقدت يومي 22 و24 أغسطس في جوهانسبرج، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا عن توسيع المجموعة وانضمام كل من الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البريكس في الأول من يناير 2024.

وعلى جانب آخر، قال مدير إدارة أمريكا اللاتينية بـ وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ششتينين، إن المهمة الرئيسية لرئاسة روسيا قمة مجموعة البريكس في عام 2024، ستكون تحديد شكل مشاركة الدول الأعضاء الجديدة والمهتمين بالانضمام إلى المجموعة.

وأضاف ششتينين على هامش مؤتمر روسيا وأمريكا اللاتينية، أن العمل سيتجه الآن نحو عمل صيغة موسعة جديدة بشأن مجموعة البريكس والتي سيتقرر عليها شكل مشاركة الدول الأعضاء الجدد وبأي طريقة ستتعاون مع البريكس وما إلى ذلك"، لافتا إلى أن هذه ستكون إحدى المهام الرئيسية لـ روسيا خلال رئاستها لـ قمة مجموعة البريكس لعام 2024.

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