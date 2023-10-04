منتخب مصر للزوجي مختلط يحقق ميدالية ذهبية ببطولة أفريقيا للرماية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للرماية، ولاعبي منتخب مصر الرامي مجدي حافظ و جني عبدالله لتأهلهم إلي أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز بالميدالية الذهبية في بطوله افريقيا للرماية بالمسدس والبندقية في منافسات 10 متر بندقيه ضغط هواء فرق مختلط.

وبهذه النتيجة حجزت مصر مقعدًا خامسًا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في رياضة الرماية ، بجانب كل من عزمي محيلبة وريماس خليل ومحمد حمدي وهالة الجوهري.

وتُقام بطولة أفريقيا للرماية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس.