التموين تفوض الوحدة المحلية بـطلخا لتعديل تراخيص المنطقة التجارية واللوجيسيتية..صور

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعديل مشروع تقسيم أرض المنطقة التجارية واللوجيسيتية بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية والتي تبلغ مساحتها 51.7 فدان طبقا للحدود التي تتضمنها خريطة المنطقة.



وذكر وزير التموين عبر قراره الصادر بالجريدة الرسمية برقم 133 لسنة 2023، أن يستمر تفويض الوحدة المحلية بمركز ومدينة طلخا نيابة عن جهاز تنمية التجارة الداخلية لإصدار التراخيص اللازمة.



وأشارت تكليفات الوزير بأن يتم العمل بتنفيذ ذلك القرار في اليوم التالي من نشره الجريدة الرسمية وتفعيله من جانب الجهات المختصة.



