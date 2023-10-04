سبب بكاء عادل إمام عليه.. ابنة الراحل مجدي وهبة تحكي عن كيميا والدها والزعيم

تحدثت إبنة الفنان الراحل مجدي وهبة، عن الكيمياء التي تربط والدها بالفنان عادل إمام، قائلة: “والدي كان قريب جدا من الفنان نور الشريف لأنه كان من دفعته والفنان محمود ياسين”.

وأضافت إبنة الفنان الراحل مجدي وهبة، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن محمود عبد العزيز كان صديق والدها، موضحة: “هؤلاء الفنانين الثلاث الذى ذكرتهم كانوا أكثر فنانين يحب والدي أن يمثل معهم، وبعدها بفترة بدأ أيضا الفنان فاروق الفيشاوي”.

وتابعت إبنة الفنان الراحل مجدي وهبة: “عندما قام بعمل مع الفنان عادل إمام حدث بينهم كيمياء جيدة جدا، لدرجة أني تأثرت عندما سألوا الزعيم أكثر شئ تأثر به فقال لهم فيلم حنفي الأبهة، فسألوا عن السبب، فقال بسبب جملة أنت ميت ميت يا خيري، بعدها بأسبوعين أو أقل من شهر كان الفنان مجدي وهبة توفي، وحينها تأثر جدا وبكي”.