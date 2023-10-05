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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سائق القليوبية تخلص من زوجته لسبب صادم.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم تكن الزوجة العشرينية المسكينة ابنة محافظة القليوبية، تتخيل أن نهايتها ستكون بهذه الطريقة البشعة على يد زوجها، وذلك بعد أن تخلص منها زوجها بعد أن قطع رقبتها بآلة حادة، ولم يكتف بهذا ولكنه أشعل النار في جثتها قبل أن يلوذ بالفرار

تفاصيل الواقعة 

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شهدت قرية القلج بالخانكة فى القليوبية قيام سائق بالتخلص من زوجته بعد أن تعدى عليها حتى توفيت داخل منزلها فأشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج.


وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وعثروا على جثمان سيدة تدعى دنيا 29 في العقد الثالث من العمر داخل شقتها وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين واتهمت الأسرة زوجها ويدعى ع.ع، الذي لاذ بالفرار بارتكاب الواقعة.


وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخانكة العام تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة.


ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية من جهودهم للقبض على المتهم الهارب.  

الزوجة الزوج القليوبية تفاصيل الواقعة

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