لسرقة المشغولات الذهبية .. عاطل ينهي حياة زوجته العرفى بالقليوبية

شرع زوج في إنهاء حياة زوجته العرفى بسلاح أبيض حتى لقيت وفاتها بسبب معاتبته له لقيامه بسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة الخصوص، بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الزوجة بطعنات متفرقة بالجسد بسلاح أبيض.



وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة زوجها يدعى "محمد. ا" وانهما متزوجان عرفى وانه قام بسرقة مشغولاتها الذهبية وعندما علمت بذلك قامت بمعاتبته، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة طعنها بسلاح أبيض اودى بحياتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.