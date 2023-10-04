أوباما يعود للتشكيل الأساسي للزمالك أمام البنك الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استقرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، على الدفع باللاعب يوسف إبراهيم أوباما في التشكيل الأساسي، خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة، في مسابقة دوري نايل.

يأتي ذلك؛ بعد تألق اللاعب خلال مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية.

ويواصل فريق الكرة بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي؛ استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل.

وخاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأربعاء .

ويخضع الونش لبرنامج تأهيلي وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية أمس داخل أرض الملعب على هامش المران ، في حين اكتفى اليوم بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

ويؤدي الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي بعد خضوعه من قبل لعملية الرباط الصليبي، ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ومن ناحية أخرى، شارك محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الأربعاء كلاعب داخل أرض الملعب استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم الفريق لثلاثة مجموعات لخوض التقسيمة، وخاض الفريق تقسيمة الفنية، وضمت كل مجموعة 9 لاعبين بالإضافة لحارس المرمى.

وشارك محمد صبحي كلاعب في أرض الملعب مع مجموعة من اللاعبين، في حين شارك الثنائي محمد عواد وعبد الرحمن نفاد في حراسة المرمى الأبيض.

شهدت التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مران اليوم الأربعاء، مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للقلعة البيضاء استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وجاءت مشاركة عبدالله جمعة في التقسيمة الفنية بعدما كان يؤدي فقرات خاصة خلال التدريبات الأخيرة للفريق بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له.

وشارك جمعة في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الأربعاء بعد تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزيته.