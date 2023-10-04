سفير كوريا: مصر أهم الوجهات الاستثمارية في إفريقيا ولدينا 34 شركة بها

قال السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إن كوريا نهضت من تحت أنقاض الحرب الكورية قبل 70 عاما، لتصبح قوة اقتصادية وديمقراطية رائدة ومحددة للاتجاه الثقافي. أصبحت كوريا الآن في المركز الثاني عشر بين أكبر الاقتصادات والمرتبة السابعة تجاريًا في العالم، وتعد إحدى الدول الأكثر ابتكارًا، وهي في مقدمة الدول في مجال التكنولوجيا المتطورة.



وأوضح يونج خلال احتفال سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة باليوم الوطني إن كوريا تعد واحدة من أكبر مصنعي السيارات، وبناء السفن، و منتجي الصلب، ومصنعي بطاريات السيارات الكهربائية على مستوى العالم حيث تتجاوز حصة كوريا في السوق العالمية لأشباه الموصلات (شرائح الذاكرة) 70%. تبلغ الحصة السوقية العالمية للهواتف الذكية Samsung Galaxy أكثر من 20%، متجاوزة حصة Apple البالغة 17%.

وأوضح سفير كوريا الجنوبية في هذا العام أصبحت كوريا الدولة السابعة في العالم التي تنجح في إطلاق الأقمار الصناعية إلى المدار باستخدام صاروخ فضائي محلي الصنع، مشيرا إلي أن كوريا هي الدولة الوحيدة في التاريخ الحديث للعالم التي تحولت من دولة متلقية للمساعدات الدولية إلى دولة مانحة للمساعدة الإنمائية الرسمية.

واستطرد سفير كوريا الجنوبية قائلا أنه مع الرؤية والاستراتيجية الجديدتين لـ "الدولة المحورية العالمية"، والتي تسمى بإختصار GPS، ترغب حكومتنا في المساهمة بشكل أكبر في الحرية والسلام والرخاء في العالم، على أساس القيم المشتركة والتضامن.

وتابع أنه فى الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رئيسي مجددا إرادتنا القوية لزيادة جهودنا في هذا الصدد. وفي التغلب على التحديات العالمية مثل فجوة التنمية، والفجوة المناخية، والفجوة الرقمية، فإن كوريا على استعداد للعب أدوار أكبر ومشاركة ما حققته.



وأكد سفير كوريا الجنوبية رغبة كوريا في استضافة معرض بوسان العالمي لعام 2030. بوسان، البوابة التي تربط قارة أوراسيا والمحيط الهادئ، ومركز الخدمات اللوجستية في المناطق الاقتصادية الكبرى، نحن واثقون أن بوسان لديها الكثير لتقدمه للسلام والازدهار العالميين. لافتا إلي أنه بالإضافة إلى ذلك ومن خلال مبادرة الدولة المحورية العالمية (GPS)، ترغب كوريا في التواصل بقوة مع هذه المنطقة. كما نخطط لاستضافة المؤتمر الافتتاحي لزعماء كوريا وأفريقيا في كوريا في يونيو من العام المقبل وذلك بحضور الـ54 قائد لدول القارة الإفريقية ولا شك أن مصر تبرز كواحدة من أهم شركاء كوريا في هذه المنطقة.

وأوضح سفير كوريا الجنوبية قائلا:"خلال الأشهر 4 الماضية، جئت لأتعلم مدى حب الشعب المصري لبلده، ومدى فخره بتاريخه وثقافته. مصر، مهد الحضارة الإنسانية، أسرت العالم بتراثها الثقافي الرائع منذ آلاف السنين، وستظل مصدر إلهام للعالم..في الواقع، مصر هي أم الدنيا".

وأكد أنه منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا في عام 2016، والتي نشطت الشراكة التعاونية الشاملة، تم تطوير العلاقات الكورية المصرية بشكل هائل ومستمر مشيرا إلى أن مصر من أكبر شركائنا في التصدير في القارة الأفريقية حيث ارتفع حجم التجارة ثنائي الاتجاه إلى 3.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. وسعيًا إلى تحقيق إمكانات تجارية هائلة، ستبدأ قريبا دراسة مشتركة للخبراء لمناقشة الأفكار الملموسة لإنشاء نظام تجاري ثنائي مفيد للطرفين.

وأوضح أن مصر هي أيضًا واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة لكوريا في إفريقيا، وقد وصل الاستثمار الكوري في مصر الآن إلى 800 مليون دولار أمريكي مع 34 شركة كبرى تعمل في مصر، يصنعون الآلاف من فرص العمل القيمة للمصريين.

واستطرد قائلا:"تعد سامسونج للإلكترونيات وإل جي للإلكترونيات أمثلة ساطعة. يتم تصدير منتجاتهم «المصنوعة في مصر» إلى عشرات الدول، مما يساعد على تحقيق تطلع مصر إلى أن تصبح محركًا اقتصاديًا في هذه المنطقة، مدعومًا بقواعد التصنيع والتصدير.. تشارك شركات كورية مثل KHNP (كوريا للطاقة المائية والنووية) و دوسان إينربيليتي في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في الضبعة".



وأوضح سفير كوريا الجنوبية أنه وفي مجال التعليم، ولا سيما في مجال التكنولوجيا، تعد الجامعة التكنولوجية الكورية - المصرية في بني سويف مثالًا جيدًا على ذلك. تعد رمزَا للتعاون الممتاز في مجال التدريب التقني للتعليم العالي والتعاون بين الجامعات والصناعة. وبسبب التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من المشروع من عام 2016 إلى 2022، ستساهم كويكا بمبلغ إضافي قدره 8 ملايين دولار أمريكي لجامعة بني سويف التكنولوجية للمرحلة الثانية من المشروع على مدى السنوات الست المقبلة.