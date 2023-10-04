ماذا لو عاد معتذرا|مفيدة شيحة: عندي فوبيا من التخلي ولا أغفر الخيانة

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، فقرة عن العلاقات الاجتماعية، حملت عنوان "ماذا لو عاد معتذرا".



وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن: "أرفض لو اقبل على حسب حجم الغلطة، وهذه التفصيلة في غاية الأهمية"، متسائلة "هل يكون في حد في حياتي أعطي له الثقة والأمان، وفجأة يختفي دون أي مقدمات، وبعد ذلك يعود معتذرا".



وأضافت مفيدة شيحة، أنا لن أغفر إن زوجي عرف عليا ست، وراح اتجوز، وبعد كده رجع معتذرا، وعندي فوبيا من التخلي أصلا، والإنسان اللي كسر خاطر حد بيحبه يبقى هو مش مقدره، واللي اتكسر ماينفعش يتصلح.