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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيطرة أمريكية وماسك في المقدمة.. أغنى 10 أشخاص بالعالم

صدى البلد

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم، 9 منهم من أصول أمريكية وواحد فرنسي.

إيلون ماسك

إيلون ماسك هو رجل الأعمال والمخترع والمهندس والفيلانثروبست الأمريكي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركتي تسلا للسيارات الكهربائية وسبايس إكس للفضاء. 

يُعد ماسك واحدًا من أبرز رواد الأعمال في القرن الحادي والعشرين، حيث يسعى إلى تحقيق رؤيته لتغيير العالم والإنسانية من خلال مشاريعه المبتكرة في مجالات الطاقة المستدامة والنقل الذكي والاستكشاف الفضائي. كما يُعد ماسك أغنى شخص في العالم حاليًا، بحسب مجلة فوربس، حيث تقدر ثروته بنحو 238 مليار دولار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

برنارد أرنولت

"برنارد" هو رجل أعمال فرنسي، ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم. وقدرت ثروة "أرنولت" بـ ١٨٧.٦ مليار دولار أمريكي.

جيف بيزوس

جيف بيزوس هو المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس السابق والمدير التنفيذي لشركة أمازون، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية في العالم. وبلغت ثروته حسب الإحصاءات ١٥٠ مليار دولار.

لاري إليسون

إليسون هو رجل أعمال أمريكي شارك في تأسيس شركة البرمجيات أوراكل كوربوريشن. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل من عام 1977 إلى عام 2014، وهو الآن الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي. وبلغت ثروة إليسون ١٥٣.٩ مليار دولار.

وورين بافيت

يشغل وورين بافيت، وهو رجل أعمال وملياردير أمريكي، حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي. ونتيجة لنجاحه الاستثماري الهائل، يعد بافيت أحد أشهر المستثمرين الأساسيين في العالم. وقدرت ثروة بافيت بـ ١١٧ مليار دولار.

لاري بيغ

لاري بيغ هو رجل أعمال أمريكي، وعالم كمبيوتر ورائد أعمال على الإنترنت، وقد اشتهر بالمشاركة في تأسيس “جوجل”، مع سيرجي برين. وبلغت ثروة بيغ ١١٠.٢ مليار دولار أمريكي.

بيل جيتس

بيل جيتس مستثمر أمريكي، اشتهر بالمشاركة في تأسيس شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت، وبلغت ثروة جيتس ١٠٨ مليارات دولار أمريكي.

مارك زوكربيرج

زوكربيرج هو رجل أعمال أمريكي، شارك في تأسيس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والشركة الأم ميتا بلاتفورمز، والذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي والمساهم المسيطر فيه. وقدرت ثروة زوكربيرج بـ  ١٠٦.٦ مليار دولار أمريكي.

سيرجي برين

برين هو رجل أعمال أمريكي شارك في تأسيس “جوجل” مع لاري بيج. وقدرت ثروة برين بـ ١٠٥.٩ مليار دولار.

ستيف بالمر

بالمر ملياردير أمريكي، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروسوفت” من عام 2000 إلى عام 2014. وهو مالك لوس أنجلوس كليبرز التابع للاتحاد الوطني لكرة السلة. بلغت ثروة بالمر ٩٧.١ مليار دولار.

أغنى 10 أشخاص في العالم إيلون ماسك برنارد ارنولت تسلا للسيارات الكهربائية جوجل جيف بيزوس جوجل سيارات الكهربائية بيل غيتس لاري إليسون رئيس شركة مايكروسوفت لاري بيغ مارك زكربيرج ستيف بالمر تويتر

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