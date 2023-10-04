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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يوافق على فتح 5 قاعات رياض أطفال جديدة ببعض المدارس

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التعليم

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على فتح 5 قاعات رياض أطفال جديدة ببعض المدارس الرسمية والخاصة بمراكز المحافظة للعام الدراسي (2023 – 202) وذلك بناء على التنسيق والطلبات المقدمة من مجلس ادارة بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والمذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لحل مشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الاطفال "kg1" بالمدارس وفتح فصول وقاعات جديدة وذلك ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ...جاء ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .
واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – نتائج عمل اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم والابنية التعليمية لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة ووضع حلول عاجلة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين بالمدارس مع وضع حلول جذرية للتغلب عليها مستقبلاً.
وقال محافظ أسيوط إنه تم الموافقة على فتح 5 قاعات جديدة لاتنمو بروضات مدارس الفاروق الرسمية لغات بمدينة اسيوط (قاعة جديدة ) وقاعة جديدة عربى بمدرسة مجمع 30 يونيو الخاصة (دار الارقم ) و2 قاعة جديدة بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بمركز ديروط  "kg1 " وفتح قاعة جديدة بنفس المدرسة لمرحلة  "kg2 " بالاضافة الى فتح قاعة جديدة بمدرسة الشهيد خلف أبوزيد الرسمية لغات بقرية العقال القبلى وذلك لاستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة وذلك بناءًا على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها وذلك لهذا العام فقط ( 2023 – 2024) وذلك وفقاً لترتيب السن بالمدارس لتخفيف الضغط على المدارس الرسمية والمتميزة بالمدينة وتحقيقاً لمبدأ العدالة في التوزيع .

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وأكد اللواء عصام سعد إنه بلغ اجمالى عدد القاعات الجديدة التى تم فتحها هذا العام 67 قاعة جديدة لاتنمو بروضات المدارس المتنوعة بالمحافظة وتتضمن 45 قاعة بالمدارس الرسمية للغات و22 قاعة بالمدارس الخاصة لاتنمو لاستيعاب الطلاب الجدد واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة وذلك بناءًا على تقرير اللجنة المشكلة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظًا على سير العملية التعليمية وانتظامها وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

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